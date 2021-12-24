В Уфе открылась выставка «Уфа и уфимцы. Люди и куклы»

В Национальном музее республики теперь можно посмотреть на куклы известных артистов из Уфы. В городе открылась выставка «Уфа и уфимцы. Люди и куклы».
В авторской коллекции художницы Альфии Бикбулатовой – более 50 произведений. Это пейзажи Уфы, портреты уфимцев, куклы знаменитых уфимских музыкантов. Среди таких экспонатов – фигуры Земфиры, Юрия Шевчука, группы «Битлз», а также сказочных персонажей. Куклы сделаны вручную из запекаемой полимерной глины. Выставка в музее продлится до 13 февраля. Желающие могут также посетить мастер-классы.