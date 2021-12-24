Житель Уфы рассказал, что его дочь преследовал неизвестный мужчина

Житель Уфы рассказал, что его дочку преследовал неизвестный мужчина. Инцидент произошёл сегодня, 24 декабря, в микрорайоне Инорс.
По словам мужчины, его дочка шла в музыкальную школу, когда заметила, что за ней следует неизвестный. Девочка прошла мимо двух детских садов №109 и №169. Там, по словам уфимца, камер видеонаблюдения нет, хотя на данном участке расположено несколько детских учреждений.
Мужчина отстал от девочки, когда она догнала взрослых женщин и попросилась идти с ними рядом. Обеспокоенный отец отметил, что неизвестный был невысокого роста, был одет в дутую куртку, шапку и капюшон. Увидев, что девочка не одна, он ушёл. Отец девочки обратился в правоохранительные органы.