Житель Уфы рассказал, что его дочь преследовал неизвестный мужчина

Житель Уфы рассказал, что его дочку преследовал неизвестный мужчина. Инцидент произошёл сегодня, 24 декабря, в микрорайоне Инорс.

По словам мужчины, его дочка шла в музыкальную школу, когда заметила, что за ней следует неизвестный. Девочка прошла мимо двух детских садов №109 и №169. Там, по словам уфимца, камер видеонаблюдения нет, хотя на данном участке расположено несколько детских учреждений.