Какие возможности от государства появились в Башкирии в 2021 году

2021 год подходит к концу. Для всего мира он оказался крайне непростым. С трудностями столкнулись и жители Башкирии. В этом году как никогда жителям и гостям региона нужна была помощь от государства. В этом материале вспомним, какие новые сервисы и возможности появились у россиян и жителей Башкирии в 2021 году.
1. Выплаты одиноким родителям
С 1 июля 2021 года дети от 8 до 16 лет включительно, растущие в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума, получают дополнительную выплату чуть более 5000 рублей на каждого ребенка. Заявление можно подать через портал «Госуслуги».
Под неполной семьей понимается, когда мама или папа по решению суда имеет право на алименты или он единственный родитель (второй родитель умер, пропал без вести или если он вообще не указан в свидетельстве о рождении ребенка).
2. 100% зарплаты на больничном по уходу за ребенком
До осени 2021 года молодые мамочки, не имеющие большого стажа, получали больничный по уходу за ребенком всего 60-80% от зарплаты. Чтобы получать полный заработок, нужно было проработать не менее восьми лет. Эту несправедливость исправили – теперь больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно будет оплачивается в размере 100% от заработка родителя независимо от стажа. Никаких заявлений писать не нужно, все рассчитывается автоматически.
3. Дополнительное пособие для будущих мамочек
С июля 2021 женщины, вставшие на учет в женской консультации на ранних сроках беременности (до 12 недель), с доходом ниже прожиточного минимума, получают не единовременное, как раньше, а ежемесячное пособие. В Башкирии это 5320,5 рубля в месяц. Получить их можно с месяца подачи заявления (не ранее наступления шести недель беременности) и до месяца родов или прерывания беременности. Никуда ходить не нужно, заявку нужно отправить в Пенсионный фонд через Госуслуги.
Кстати, в 2021 году удалось цифровизовать большинство госуслуг, за которыми раньше нужно было ходит ножками по ведомствам и получать разные справки. Сейчас почти все делается автоматически – через госуслуги. Через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, то есть на постоянной основе.
4. Пособия детям от трех до семи лет
Владимир Путин подписал Указ, согласно которому с марта 2021 года существенно вырастает размер пособий для малообеспеченных семей, воспитывающих детей от трех до семи лет. Теперь базовый размер пособия – 5038,5 рубля на каждого ребенка. Если, получив эти деньги, семья все равно считается малоимущей, выплата вырастает до 7557,75 рубля на ребенка. Если и так доходы не дотягивают до прожиточного минимума, выплата будет по 10 077 рублей.
5. По 5000 детям на концерты
С осени 2021 года молодые люди от 14 до 22 лет могут оформить через приложение «Госуслуги.Культура» так называемую «Пушкинскую карту» и посещать концерты, спектакли, выставки по всей стране за государственный счет. В этом году на карту каждому пришло по 3000 рублей, в следующем - придет по 5000 тысяч.
В Башкирии такую карту оформили более 155 тысяч человек. По данным на начало декабря, по карте купили более 100 тысяч билетов на 30 миллионов рублей.
Использовать карту как дебетовую или кредитную нельзя. По карте не получится купить продуктов в магазине или оплатить обед в школе, на нее нельзя перевести денег с других карт или пополнить через банкомат. Только оплатить культурные мероприятия из списка, в котором сейчас более 400 республиканских мероприятий.
По инициативе Владимира Путина в ближайшее время «Пушкинской картой» можно будет оплачивать билеты на отечественные фильмы.
6. Льготная ипотека под 7%
Льготная ипотека позволяет всем гражданам России взять кредит под максимум 7% годовых. Это очень выгодно, учитывая, что ключевая ставка Центробанка растет и процентные ставки по кредитам соответственно тоже повышаются.
Планировалось, что программа закончится в этом году, но ее решили продлить до лета 2022-го. Новые правила такие: ипотека доступна всем вне зависимости от семейного положения, наличия детей и недвижимости. Ее условия такие - максимальная сумма кредита — 3 млн рублей и первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости жилья. Квартиру можно приобрести только у застройщика — в строящемся доме или новостройке. На вторичное жильё, ИЖС и покупку участка под строительство частного дома она не распространяется.
Как нам рассказали в Отделении Национального банка по Башкортостану, по итогам десяти месяцев 2021 года жители республики взяли более 55 тысяч ипотечных кредитов более чем на 126 млрд рублей. Это примерно на 20% в количественном и на 30% в денежном выражении больше, чем за аналогичный период 2020 года. А в 2020-м жители республики оформили на 40% больше кредитов, чем в 2019 году.
7. Поезд до Оренбурга через Стерлитамак и Кумертау
Это, конечно, не социальная выплата, но очень полезное и важное новшество. 2 апреля 2021 года начал курсировать поезд-экспресс «Орлан» из Уфы в Кумертау через Стерлитамак и Мелеуз, а в сентябре маршрут продлили до Оренбурга. До этого железнодорожного сообщения между Уфой и Оренбургом не было 11 лет. Теперь добраться до южного региона можно всего за шесть часов.
8. Три бесплатные прививки от коронавируса
Россия единственная страна, где зарегистрировали три, с учетом вариаций – пять, а если считать и доразрабатываемые - семь вакцин от коронавируса. Эффективность и безопасность «Спутника V» и «Спутник лайт», самых массовых из них, подтверждена многочисленными независимыми зарубежными исследованиями. Например, в журнале Lancet. Все вакцины для граждан России бесплатны.
9. Кешбэк за путешествия по России
В 2021 году была очень популярна программа кешбэка за путешествия по стране. Башкирия вошла в число самых посещаемых туристами регионов России и стала лидером по количеству проданных путевок в санатории.
Программа продлевается на 2022 год. С 18 января до 22 апреля 2022 года можно будет оплатить проживание в гостинице или путевку по России картой «Мир» и вернуть 20% от стоимости, но не больше 20 тысяч рублей. Не исключено, что даты потом продлят. Минимальная продолжительность путевки и бронирования отелей— от двух ночей. Получить субсидию можно неограниченное число раз. Главное — выполнить условия программы. Подробнее на сайте мирпутешествий.рф
10. Скидка 50% на путевки в летние лагеря
В 2021 году государство по аналогии с «туристическим кешбэком» возвращало часть стоимости путевок в детские летние лагеря, но не 20%, а половину. По данным сайта мирпутешествий.рф, республика вошла в тройку лидеров, с 25 мая 2021 года продано 5175 путевок на почти 120 миллионов рублей.
Информации, что будет с программой на следующий год, пока нет, но вероятность, что власти ее повторят, максимально велика.
11. Деньги за принятых сотрудников
В 2021 году Фонд социального страхования выплачивает работодателям вознаграждение за каждого принятого на работу безработного гражданина. Это сделали, чтобы снизить уровень безработицы и компенсировать нанимателям расходы на зарплату. В Башкирии за каждого принятого на работу сотрудника компания получает 19 153 рубля (минимальный размер оплаты труда, увеличенный на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент). Всего так 950 работодателей дали работу 1568 людям, в том числе 55 инвалидам, 28 выпускникам учебных заведений, 275 гражданам предпенсионного возраста, 180 одиноким или многодетным родителям.
12. Программы для бизнеса за полцены
Компании, входящие в перечень малого и среднего бизнеса, могут купить легальный отечественный софт за полцены. Такую программу презентовало Минцифры России. Пока в списке более 50 программ для документооборота, торговли, логистики, управления персоналом, финансами и многого другого. Скачать их можно на сайте Российского фонда развития информационных технологий https://рфрит.рф/msp
13. Бесплатно проведут газ
Подводить газ к земельным участкам россиян теперь будут бесплатно. Нам останется только оплатить прокладку газовой трубы от границ участка к дому и газовое оборудование (котел, водонагреватель, трубы, плита, счетчики и т.д.). Такой закон по инициативе Владимира Путина приняла Госдума.
Раньше стоимость подключения сильно зависела от сложности работ и удаленности участка. Если труба шла недалеко от дома, то это могло стоить 27 тысяч рублей, а если нужно было прокладывать трубу, к примеру, под дорогой, то несколько сотен тысяч, а то и миллион рублей.
Всего по программе догазификации в Башкирии предстоит газифицировать 180 тысяч домов в 2500 населённых пунктах республики. Если к деревне подведен газ, то его подключат бесплатно. Если в деревне газа нет совсем, то надо ждать, пока его туда проведут.
Чтобы попасть в программу, нужно подать заявку в компанию «Газпром газораспределение Уфа» через её официальный сайт www.bashgaz.ru, в клиентских центрах компании, отделениях МФЦ или через Госуслуги.
14. Деньги за занятия спортом
В 2021 году приняли решение ввести новый налоговый вычет – люди смогут вернуть за себя и своих несовершеннолетних детей 13% от суммы, потраченной на спортивные и оздоровительные услуги.
Новый вычет входит в группу так называемых «социальных вычетов». Сюда же входят расходы на лечение, свое обучение, ДМС, страховки и пенсионные взносы. У социальных вычетов есть общий лимит — суммарно вам вернут 15 600 рублей за все.
Работает это так: вы покупаете абонемент на фитнес, в бассейн, секцию и т. д. из списка Минспорта России, в который вошли 136 компаний России. Он доступен по этой ссылке.
Нужно будет сохранить все договоры и кассовые чеки на оплату. Когда придет срок, то есть после 1 января 2023 года, подать через личный кабинет налогоплательщика заявление на налоговый вычет.
Получить деньги можно и раньше - напишите заявление в свою бухгалтерию и у вас из зарплаты не будут удерживать подоходный налог 13%, пока не погасят всю сумму вычета.