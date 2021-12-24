Какие возможности от государства появились в Башкирии в 2021 году

Как нам рассказали в Отделении Национального банка по Башкортостану, по итогам десяти месяцев 2021 года жители республики взяли более 55 тысяч ипотечных кредитов более чем на 126 млрд рублей. Это примерно на 20% в количественном и на 30% в денежном выражении больше, чем за аналогичный период 2020 года. А в 2020-м жители республики оформили на 40% больше кредитов, чем в 2019 году.