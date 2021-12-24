Айдар Зубаиров: "Мы заручились поддержкой Президента"

Вчера прошла ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Журналист БСТ Гульназ Хайбуллина задала президенту 2 вопроса, которые касались Башкортостана. В частности она поинтересовалась софинансированием юбилея Уфы в 2024 году и возможностью проведения в Башкортостане чемпионата мира по хоккею.
Редакция bash.news пообщалась об итогах общения Путина с журналистами с Председателем Башкортостанского регионального отделения Общероссийской общественной организации Айдаром Зубаировым. По его словам, вся столица сейчас живет в ожидании 2024 года.
Владимир Путин пообещал приехать на празднование 450-летия Уфы. Также Президент рассказал о возможности проведения чемпионата мира по хоккею в столице Башкортостана. Ближайшее соревнование будет проводиться в Санкт-Петербурге, там уже возводятся спортивные сооружения.