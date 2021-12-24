Айдар Зубаиров: "Мы заручились поддержкой Президента"

Вчера прошла ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Журналист БСТ Гульназ Хайбуллина задала президенту 2 вопроса, которые касались Башкортостана. В частности она поинтересовалась софинансированием юбилея Уфы в 2024 году и возможностью проведения в Башкортостане чемпионата мира по хоккею.

Фото №1 - Айдар Зубаиров: "Мы заручились поддержкой Президента"

Редакция bash.news пообщалась об итогах общения Путина с журналистами с Председателем Башкортостанского регионального отделения Общероссийской общественной организации Айдаром Зубаировым. По его словам, вся столица сейчас живет в ожидании 2024 года. 

На самом деле я рад, что журналистке из Уфы удалось задать вопрос Владимиру Путину. Сейчас мы действительно живем в ожидании 2024 года и хорошо, что мы заручились поддержкой президента на такое мероприятие. Также президент очень четко видит меры поддержки бизнеса, которые действуют и после пандемийных ограничений.

Айдар Зубаиров, Председатель Башкортостанского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

Владимир Путин пообещал приехать на празднование 450-летия Уфы. Также Президент рассказал о возможности проведения чемпионата мира по хоккею в столице Башкортостана. Ближайшее соревнование будет проводиться в Санкт-Петербурге, там уже возводятся спортивные сооружения.

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