Айдар Зубаиров: "Мы заручились поддержкой Президента"

На самом деле я рад, что журналистке из Уфы удалось задать вопрос Владимиру Путину. Сейчас мы действительно живем в ожидании 2024 года и хорошо, что мы заручились поддержкой президента на такое мероприятие. Также президент очень четко видит меры поддержки бизнеса, которые действуют и после пандемийных ограничений.

Айдар Зубаиров, Председатель Башкортостанского регионального отделения Общероссийской общественной организации