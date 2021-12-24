В Башкирии произошла крупная авария: среди пострадавших младенец

Сегодня, 24 декабря, в Белебеевском районе произошла крупная авария. Подробности сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

Инцидент зафиксирован на 38 км автодороги Аксеново-Аксаково-Белебей. На трассе столкнулись «Рено Дастер» под управлением 54-летнего местного жителя и «Лада Ларгус», за рулём которой находился 47-летний водитель.

В аварии пострадали четыре человека: водитель «Лады», две пассажирки «Рено» 31 и 60 лет, а также 5-месячный ребёнок. Пострадавшие доставлены в больницу. Расследование произошедшего продолжается.