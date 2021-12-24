Политолог о пресс-конференции Путина: Россия стоит на позиции трезвого подхода к событиям

Холодный душ для иностранных журналистов. Так прокомментировал политолог Владимир Савичев ответы Владимира Путина на вопросы представителей иностранных СМИ на пресс-конференции. Также политолог отметил, что президент четко дал понять, что у страны есть резервы для развития, мы готовы к решению любых проблем и не избегаем неприятных разговоров.
На ежегодной большой пресс-конференции главе государства было задано 55 вопросов. Два из них удалось озвучить корреспонденту телеканала БСТ. Общение президента с журналистами длилось 3 часа 56 минут. Среди ключевых тем – вопросы, касающиеся системы здравоохранения. В частности, обсуждалась разработка эффективных лекарств против коронавируса и онкологических заболеваний.