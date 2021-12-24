Политолог о пресс-конференции Путина: Россия стоит на позиции трезвого подхода к событиям

Холодный душ для иностранных журналистов. Так прокомментировал политолог Владимир Савичев ответы Владимира Путина на вопросы представителей иностранных СМИ на пресс-конференции. Также политолог отметил, что президент четко дал понять, что  у страны есть резервы для развития, мы готовы к решению любых проблем и не избегаем неприятных разговоров.

Россия стоит на позиции такого трезвого подхода к событиям. Мы готовы к обстоятельному разговору, мы не уходим ни от каких проблем, свобода слова – это тот паритет, который реализуется сегодня в политике руководства Российской Федерации. Более того, это не лозунг, а понимание того, что именно так мы можно решать реальные проблемы, именно так мы способны добиться какого-то улучшения ситуации в обществе.

Владимир Савичев, политолог
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На ежегодной большой пресс-конференции главе государства было задано 55 вопросов. Два из них удалось озвучить корреспонденту телеканала БСТ.  Общение президента с журналистами длилось 3 часа 56 минут.  Среди ключевых тем – вопросы, касающиеся системы здравоохранения.  В частности, обсуждалась разработка эффективных лекарств против коронавируса и онкологических заболеваний.

Такие поступки, слова нас всегда поддерживают. Он (президент) достаточно четко хорошо указал, что мы двигаемся в правильном направлении. Он поддержал нас в наших начинаниях. Я уверен, что он дальше также будет оказывать эту поддержку.

Камиль Ганцев, врач-онколог Республиканского клинического онкологического диспансера, член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан
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