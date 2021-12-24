Политолог о пресс-конференции Путина: Россия стоит на позиции трезвого подхода к событиям

Россия стоит на позиции такого трезвого подхода к событиям. Мы готовы к обстоятельному разговору, мы не уходим ни от каких проблем, свобода слова – это тот паритет, который реализуется сегодня в политике руководства Российской Федерации. Более того, это не лозунг, а понимание того, что именно так мы можно решать реальные проблемы, именно так мы способны добиться какого-то улучшения ситуации в обществе.

Владимир Савичев, политолог