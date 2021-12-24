Стало известно, как будут работать медучреждения Башкирии в праздники

31 декабря, 1 января, а также с 3 по 8 января поликлиники будут работать с 08:00 до 17:00, прием вызовов (в том числе неотложных) продлится до 16:00. 2 января и 9 января будут работать службы неотложной помощи с приемом вызовов до 16:00. Также будет осуществляться прием дежурного врача-терапевта для оформления справок о смерти.