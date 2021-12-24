Стало известно, как будут работать медучреждения Башкирии в праздники

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало график работы медицинских учреждений в новогодние праздники. В этом году выходными считаются 31 декабря 2021, а также 1-9 января 2022 года.
31 декабря, 1 января, а также с 3 по 8 января поликлиники будут работать с 08:00 до 17:00, прием вызовов (в том числе неотложных) продлится до 16:00. 2 января и 9 января будут работать службы неотложной помощи с приемом вызовов до 16:00. Также будет осуществляться прием дежурного врача-терапевта для оформления справок о смерти.
С 31 декабря до 10 января будет осуществляться круглосуточная работа подразделений, которые оказывают специализированную медицинскую помощь в стационарах.
Прививку от коронавируса можно будет сделать в поликлиниках 31 декабря, а также со 2 по 9 января с 08:00 до 20:00. Мобильные пункты вакцинации в ТРЦ Планета, Лайфстайл Центре Башкирия и гипермаркете Карусель будут работать с 13:00 до 19:00.