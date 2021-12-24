В Курултае Башкирии подвели итоги работы за 2021 год

13 предложений депутатов Госсобрания легли в основу федеральных законопроектов. В День башкирской Конституции в Курултае подвели итоги работы Государственного собрания за год. Так, главным достижением парламента региона в уходящем году стало формирование новой редакции Конституции Башкортостана.

По словам председателя Госсобрания, отдельные нормы обновлённого документа представляют собой новации, аналогов которым еще не было в истории не только регионального, но и российского законодательства.

Самое главное достижение парламента в сфере законотворчество – то, что мы приняли самое активное участие в формировании фактически новой редакции Конституции Республики Башкортостан. Была проведена колоссальная работа. Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан

Также прошло награждение журналистов за лучший материал по парламентской тематике. В номинации «Телевидение» отметили двух корреспондентов и оператора телеканала БСТ. Ими стали Артур Шамсутдинов и Рамзия Каримова, а также Артур Ханов.