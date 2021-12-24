В Башкирии запустили «Полярный экспресс»

На поезде за Дедом Морозом. С уфимского вокзала в Великий Ратат отправился «Полярный экспресс». Пассажирами сказочного поезда стали дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

В новогоднюю сказку дети попадают еще до посадки на поезд. Дорогу в волшебный мир для малышей открывают сказочные существа. Будущих пассажиров «Полярного экспресса» провожают эльф, зайка, оленёнок и елочка. Навстречу приключениям с уфимского вокзала отправились свыше 100 детей-сирот.

При поддержке Минтранса совместно с Куйбышевской железной дорогой организовали поездку. Данный поезд курсирует для детей-сирот. Наша поездка сопровождается сотрудниками полиции и сотрудниками транспортной безопасности. Олег Черноокий, первый заместитель генерального директора «Башкортостанской пригородной пассажирской компании»

В дорогу – сладкие пряники и сок. Перед поездкой в сказочный город для маленьких путешественников организовали полярный ланч. Впереди у ребят танцы, головоломки и необыкновенные приключения.

Два часа пути из Уфы до Карламана и обратно для маленьких пассажиров пролетели незаметно, ведь заскучать в «Полярном экспрессе» невозможно. Атмосферу праздника создавали аниматоры из Стерлитамака. Для них это уже не первая тематическая поездка.

Мы изъявили желание, сами придумали и сделали. Это уже вторая наша авторская поездка. Анатолий Самков, руководитель агентства аниматоров

Каждая подготовка такого путешествия занимает у ребят не меньше двух месяцев. Всё время в пути у маленьких пассажиров занято развлекательной программой. Каждые полчаса пары аниматоров сменяют друг друга. И конечно, больше всего малыши ждали появления самого главного новогоднего волшебника.

Прокатиться из Уфы до Великого Ратата, найти Дедушку Мороза со Снегурочкой и приехать обратно. Это лишь небольшая часть плана для пассажиров «Полярного экспресса». Чтобы попасть в волшебный поезд, необходимо только не так много – иметь билет и хорошее настроение.

Конечно, в сказочном поезде и пассажиры необычные. Все дети – сироты из приютов и опекунских семей. Благотворительная акция для них стала настоящим новогодним подарком.