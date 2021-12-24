В Башкирии определили лучшие многоквартирные дома, дворы и подъезды

По условиям конкурса, придомовые территории должны были быть благоустроены в рамках программы «Башкирские дворики», а подъезды должны быть отремонтированы по программе «Комплексный ремонт подъездов в многоквартирных домах». В числе победителей конкурса – два дома города Агидель. Они получат денежное вознаграждение по 500 тысяч рублей.