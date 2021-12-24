В Башкирии определили лучшие многоквартирные дома, дворы и подъезды

 Стали известны победители ежегодного республиканского конкурса «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий». В нем приняли участие 46 городов и районов Башкирии. Общий призовой фонд составил 15 млн 900 тысяч рублей. 27 победителей смогут в дальнейшем направить эти средства на благоустройство объектов.

Немаловажным фактором является то, что жители сами украсили, привнесли какие-то яркие моменты, кто-то построил горки, цветники. Участвовали всем двором.

Ильдар Хамзин, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан 

По условиям конкурса, придомовые территории должны были быть благоустроены в рамках программы «Башкирские дворики», а подъезды должны быть отремонтированы по программе «Комплексный ремонт подъездов в многоквартирных домах». В числе победителей конкурса – два дома города Агидель. Они получат денежное вознаграждение по 500 тысяч рублей.

Планы большие. Хотим обновить камеры, чтобы красиво было.

Нур Ахмедин, председатель совета дома №14 по ул. Студенческой г. Агидель
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