Стало известно сколько абонентов отключили от корпоративной связи с 1 декабря

В Министерстве цифрового развития рассказали сколько абонентов сотовые операторы аннулировали с 1 декабря. Речь идет о корпоративных sim-картах. В связи с принятием новых правил, некоторые компании лишились связи. Всего было заблокировано 2,5 миллиона номеров.

В документе «О связи» прописано, что юридические лица должны быть зарегистрированы в Единой системе идентификации и аутентификации. Крайний срок подключения к реестру – 30 ноября. Тем, кто ослушался правила, заблокировали sim-карты с корпоративной связью