Эксперты Башкирии опубликовали статистику по отравлениям алкоголем в 2021

Управление Роспотребнадзора Башкирии поделилось статистикой о смертности от алкоголя в 2021 году. За 11 месяцев этого года от отравления спиртосодержащей продукцией скончались 152 человека.

Известно, что данный показатель по региону составил 21,6 на 100 тысяч населения, а в 10 муниципалитетах значения смертности оказались выше среднереспубликанского.