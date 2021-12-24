Эксперты Башкирии опубликовали статистику по отравлениям алкоголем в 2021

Управление Роспотребнадзора Башкирии поделилось статистикой о смертности от алкоголя в 2021 году. За 11 месяцев этого года от отравления спиртосодержащей продукцией скончались 152 человека.
Известно, что данный показатель по региону составил 21,6 на 100 тысяч населения, а в 10 муниципалитетах значения смертности оказались выше среднереспубликанского.
В городе Октябрьский и Стерлитамакском районе показатель смертности от алкоголя оказался выше в 4 раза. В Стерлитамаке, Туймазах и Дюртюлинском районе в 2,3-2,4 раза. В 74,4% причинами отравлений оказался этиловый спирт.