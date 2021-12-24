Сегодня, 24 декабря, в Уфе при сносе гостиницы «Лидо» пострадал рабочий. Об этом сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

При выполнении работ пострадал машинист экскаватора. Кабина, в которой находился рабочий, оказался придавлена деревьями – на них упали плиты здания. Пострадавшего госпитализировали в больницу №21.

Гостиница «Лидо» в «Олимпик-парке» сносится по решению суда, так как в 2012 году была построена без соответствующих разрешительных документов. За ситуацией следят не только жители республики и СМИ, но и правоохранительные органы.