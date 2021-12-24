Якубович останется на своем месте: Первый канал отказался вносить изменения в передачу «Поле чудес»

Недавно в интернете появилась информация о том, что шоу «Поле чудес» хотят переименовать из-за авторских прав. Однако, руководство Первого канала провело переговоры с создателями телепередачи и сохранило название шоу.
Перезапуск должен был получить название «Наше Поле чудес». Леонида Якубовича хотели снять с роли ведущего, но о том, кто занял бы его место не сообщалось.
Россия удачно провела переговоры и сохранила историческое название шоу. Права на трансляцию телепередачи остаются эксклюзивно у Первого канала.