Модератор TikTok подала в суд на компанию

Жительница Лас-Вегаса Кэнди Фразиер подала коллективный иск на компанию TikTok, в которой работает модератором. Она недовольна условиями работы. По словам девушки, в социальной сети слишком много шокирующего контента.

Из иска стало понятно, что работать модераторам приходится по 12 часов. Компания разрешает сделать только один перерыв на обед. Истица утверждает, что в TikTok изобилует контент с извращениями и сексуальным подтекстом, а из-за планов приходится смотреть несколько роликов сразу.