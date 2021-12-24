Радий Хабиров призвал сохранить в 2022 году динамику роста экономики в республике

Об этом глава Башкортостана сказал на семинаре-совещании с участием членов правительства и руководителей муниципалитетов. По его словам, в 2021 году экономика региона показала устойчивое развитие.

В ряде отраслей были достигнуты хорошие темпы роста, отметил Радий Хабиров. Участники семинара обсудили предварительные итоги социально-экономического развития в уходящем году в разрезе муниципалитетов, а также ключевые задачи на следующий.