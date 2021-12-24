В Уфимском авиационном техникуме открылись современные мастерские по стандартам WorldSkills

Уфимский авиационный техникум закупил современное оборудование на 76 миллионов рублей и открыл четыре мастерские, соответствующие требованиям мировых стандартов WorldSkills. Повышать профессионализм в них смогут не только студенты, но и школьники и даже преподаватели образовательных учреждений республики.
45 учебных мест и 156 единиц оборудования. Такой модернизации в Уфимском авиационном техникуме не было с момента основания в 1941 году. Мастерские «Электроника» и «Инженерный дизайн» расположились в самом учебном заведении, «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Реверсивный инжиниринг» – на заводе УМПО, основном месте трудоустройства выпускников.
Оборудование закуплено на средства федерального гранта в рамках нацпроекта «Образование» – это 45 миллионов рублей. На оснащение лабораторий 9 миллионов также направило правительство республики, 20 миллионов – УМПО и 3 миллиона – Авиационный университет. В общей сложности на мастерские, соответствующие стандартам «Ворлдскиллс», потратили почти 77 миллионов рублей.
Студенты выполняют сложные задания и с каждым днём повышают уровень профессионализма. Это отмечают будущие работодатели. Авиатехникум – кузница кадров и для Уфимского агрегатного производственного объединения – одного из самых современных заводов республики.
Хотя будущее уже наступило, не забывают в техникуме и об истории. Сложные детали, которые студенты сейчас производят при помощи компьютерных программ, раньше изготавливали вручную. Ещё в далёком 1973 году эти токарные винторезные станки установили в учебных мастерских Уфимского авиационного техникума. На них свои навыки оттачивали десятки поколений авиатехников и технологов. И хотя сейчас станки больше похожи на музейные экспонаты, они до сих пор находятся в рабочем состоянии.
В мастерской инженерного дизайна занимаются не только студенты. Сюда приглашают школьников и учителей для повышения квалификации. Занятия проходят на 3D-принтерах, которые уже не редкость даже для сельских школ. Рабочие профессии, которые в ряде случаев уже опередили другие специальности по уровню зарплат, вновь становятся популярными. А востребованными они были всегда.