В Уфимском авиационном техникуме открылись современные мастерские по стандартам WorldSkills

Уфимский авиационный техникум закупил современное оборудование на 76 миллионов рублей и открыл четыре мастерские, соответствующие требованиям мировых стандартов WorldSkills. Повышать профессионализм в них смогут не только студенты, но и школьники и даже преподаватели образовательных учреждений республики.

45 учебных мест и 156 единиц оборудования. Такой модернизации в Уфимском авиационном техникуме не было с момента основания в 1941 году. Мастерские «Электроника» и «Инженерный дизайн» расположились в самом учебном заведении, «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Реверсивный инжиниринг» – на заводе УМПО, основном месте трудоустройства выпускников.

Это оборудование будет использоваться как в образовательных программах, так и в чемпионатах «Ворлдскиллс», о которых вы знаете. Ну и, конечно, позволит интегрировать нашего выпускника уже в производство, в экономику. Сейчас все предприятия достаточно хорошо оснащены автоматикой, роботами и так далее. И вот всё то, что есть сейчас на нашей базе, позволит нашим студентам легко, без всяких проблем, без лишних затрат на наставничество уже адаптироваться в производство. Ильгиз Каршанов, директор Уфимского авиационного техникума

Оборудование закуплено на средства федерального гранта в рамках нацпроекта «Образование» – это 45 миллионов рублей. На оснащение лабораторий 9 миллионов также направило правительство республики, 20 миллионов – УМПО и 3 миллиона – Авиационный университет. В общей сложности на мастерские, соответствующие стандартам «Ворлдскиллс», потратили почти 77 миллионов рублей.

В наших мастерских мы можем осуществлять подготовку к этому чемпионатам. Также у нас будут проводиться демоэкзамены по электронике. То есть студенты могут создавать платы, печатать их, травить, производить пайку. То есть создавать уже готовое электронное оборудование. Айрат Типеев, преподаватель Уфимского авиационного техникума

Студенты выполняют сложные задания и с каждым днём повышают уровень профессионализма. Это отмечают будущие работодатели. Авиатехникум – кузница кадров и для Уфимского агрегатного производственного объединения – одного из самых современных заводов республики.

То оборудование, которое я сегодня увидел, это достаточно хорошее оборудование. Я думаю, что азы, или основу, или фундамент, который необходим для того, чтобы работать на производстве, на этом оборудовании, на этих учебных станциях они приобретут. Анатолий Лукин, директор по персоналу Уфимского агрегатного производственного объединения

Хотя будущее уже наступило, не забывают в техникуме и об истории. Сложные детали, которые студенты сейчас производят при помощи компьютерных программ, раньше изготавливали вручную. Ещё в далёком 1973 году эти токарные винторезные станки установили в учебных мастерских Уфимского авиационного техникума. На них свои навыки оттачивали десятки поколений авиатехников и технологов. И хотя сейчас станки больше похожи на музейные экспонаты, они до сих пор находятся в рабочем состоянии.