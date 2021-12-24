В Уфе запустили сбор средств на сиделок для особенных детей

Столичный благотворительный фонд «Потерь нет» объявил сбор средств для семей, воспитывающих особенных детей. Деньги направят на сиделку для ребенка. Семейные помощники смогут освободить родителям хотя бы несколько часов в день.
Многодетная семья Ильиных воспитывает троих детей, двое из которых – особенные. Закиру 9 лет, он страдает тяжелой формой детского церебрального паралича. Ребенок не разговаривает и не ходит, ему нужен круглосуточный уход. Так получилось, что проблемы со здоровьем есть и у 6-летнего Роберта. Мальчик плохо слышит. При этом оба сына Ильиных болеют эпилепсией.
И таких семей, как Ильины, в республике немало. Благотворительный фонд «Потерь нет» запустил еще в марте акцию. Ее суть в том, чтобы на собранные неравнодушными средства нанять для малышей сиделку. Родителям, которые зачастую привязаны к детям 24/7, подмога позволяла освободить время для себя.
Помощь сиделки требуется 22 семьям – подопечным фонда. А финансов на дальнейшую реализацию проекта уже не осталось. В неделю необходимо около 100 тысяч рублей, чтобы сиделка проводила хотя бы 12 часов времени с особенными малышами.
Желающие помочь таким семьям могут на официальном сайте фонда перевести любую посильную сумму на оплату сиделки. В предновогодний период в чудо верят все, а для таких мам и пап чудом будет просто перевести дыхание в ежедневной борьбе за здоровье своих малышей.