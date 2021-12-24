В Уфе приставы сделали подарок мальчику с гидроцефалией мозга

В Уфе под Новый год исполнилась еще одна детская мечта. В рамках всероссийской акции «Елка желаний» проекта «Мечтай со мной» 4-летний Кирилл Лактионов получил желанную шведскую стенку.
У мальчика диагноз – смешанная гидроцефалия головного мозга. И такой подарок просто необходим для поддержания здоровья. На просьбу откликнулась служба судебных приставов. Специалисты ведомства вместе с традиционными праздничными персонажами навестили семью и вручили Кириллу желанную шведскую стенку, а также игрушки и сладости.