В районе Башкирии прошел конкурс ледяных скульптур

В Кигинском районе прошел конкурс ледяных скульптур. В нем приняли участие 6 мастеров. Побороться за первое место приехали также представители соседних районов и Челябинской области. Перед ними стояла непростая задача – превратить глыбу льда в произведение искусства.

Заточка, говорит мастер, как у самурайского меча. Можно даже бриться. Эта стамеска для льда – основной инструмент Эмиля Халиуллина. Созданием ледяных скульптур мужчина занимается уже несколько лет. В этом году решил сделать Акбузата. Самое сложное было, конечно, вырезать крылья.

Изначально на ледяную глыбу карандашом наносится рисунок и бензопилой отпиливается лишнее. Одновременно на площадке работали 6 скульпторов. Один из них приехал из Челябинской области. Художник Анатолий Толстов больше привык работать с красками и кисточками. Поэтому ледяная фигура золотой рыбки для него дебютная. Чтобы добиться прозрачности, Анатолий использовал газовую горелку.

По итогам конкурса победителем стал Эмиль Халиуллин. Он выиграл главный приз в размере 20 тысяч рублей. К слову, мужчина стал автором ледяных скульптур и на главной площади райцентра. А ведь теплая погода чуть было не испортила новогоднее настроение сельчанам.

Ко всем скульптурам – произведениям конкурсантов и городка – подвели освещение. И ночью лед буквально заиграл всеми красками. Поэтому в вечернее время здесь собирается много жителей Верхних Кигов. В основном, конечно, это дети.