В Уфе в Театре оперы и балета прошла генеральная репетиция новогодней сказки

Сегодня в Башкирском театре оперы и балета прошла генеральная репетиция музыкальной сказки «Новогодние приключения Маши и Вити». По сюжету Маша и Витя оживляют куклу Деда Мороза.
Вместе им предстоит пройти через испытания и вызволить Снегурочку из плена Кощея. И только дружба поможет им предотвратить исчезновение новогодних праздников и даст возможность загадать желания.
Подготовка заняла менее полугода. Постановка создана по мотивам одноименного советского фильма. А песни, написанные композитором Геннадием Гладковым, стали хитами. Кстати, постановка позволяет менять декорации с зимних на летние.