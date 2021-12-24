В Уфе в Театре оперы и балета прошла генеральная репетиция новогодней сказки

Сегодня в Башкирском театре оперы и балета прошла генеральная репетиция музыкальной сказки «Новогодние приключения Маши и Вити». По сюжету Маша и Витя оживляют куклу Деда Мороза.

Вместе им предстоит пройти через испытания и вызволить Снегурочку из плена Кощея. И только дружба поможет им предотвратить исчезновение новогодних праздников и даст возможность загадать желания.