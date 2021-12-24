В Уфе прошел учебно-практический судейский семинар по кумитэ

Не растеряться на Олимпиаде и научить эффективным приемам в каратэ. В Уфе прошел учебно-практический судейский семинар по кумитэ. Поработать с коллегами из Башкортостана приехали гости из Турции – судья международной категории и главный тренер сборной страны.

Судья международной категории Хазим Оздемир рассказывает что нокаут, когда спортсмен оказывается без сознания, – это страшный сон для специалистов его профессии. Тогда на принятие решения у арбитра всего несколько секунд. Но таких ситуаций в каратэ не избежать, и они случаются даже на соревнованиях международного уровня, в том числе на Олимпийских играх. Кстати, в Токио Хазим Оздемир работал в качестве главного арбитра. В Уфу приехал по приглашению, чтобы поделиться опытом с коллегами из Башкортостана.

За последние два года правила в каратэ изменились благодаря международной федерации, и моя задача – донести эти изменения местным судьям и донести им все нюансы. Хазим Оздемир, судья международной категории

А это уже практическая часть семинара по кумите. Джингиз Чинара – главный тренер сборной Турции по каратэ, и это его пятый приезд в Уфу. Задача гостя – за пару дней успеть уделить внимание каждому спортсмену и помочь в развитии его навыков.

Представители Федерации каратэ Турции не в первый раз приезжают в Башкортостан. Спортсмены и тренеры двух стран сотрудничают уже много лет. До пандемии они не раз устраивали подобные семинары и мастер-классы и даже пытались организовать совместные турниры.

Мы это начали делать в допандемийный период, и сейчас нужно это возобновить и провести масштабные соревнования. Первый этап среди тюркоязычных стран, наверное, попробуем. Рустам Магсумов, заслуженный тренер России