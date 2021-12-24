Заключительный матч «Салавата Юлаева» в 2021 году завершится «Мишкопадом»

В этом сезоне соперники уже провели друг с другом три встречи, две из них завершились в пользу юлаевцев, и в одном матче подопечные Ламсы уступили в овертайме. Эта игра станет для уфимцев заключительной на своем льду в уходящем году, и она завершится ставшим уже традиционным «мишкопадом». Прямую трансляцию смотрите завтра на БСТ в 16:15.