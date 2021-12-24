Заключительный матч «Салавата Юлаева» в 2021 году завершится «Мишкопадом»

«Мишкопад» на «Уфа-Арене» и заключительная игра против «Автомобилиста» в регулярном чемпионате КХЛ. Завтра уфимский клуб «Салават Юлаев» примет на своем льду коллектив из Екатеринбурга.
В этом сезоне соперники уже провели друг с другом три встречи, две из них завершились в пользу юлаевцев, и в одном матче подопечные Ламсы уступили в овертайме. Эта игра станет для уфимцев заключительной на своем льду в уходящем году, и она завершится ставшим уже традиционным «мишкопадом». Прямую трансляцию смотрите завтра на БСТ в 16:15.