В Уфе несовершеннолетний пьяный студент угнал авто и совершил ДТП

В Уфе полицейские получили сообщение от 20-летнего молодого человека об угнанном автомобиле ВАЗ-21053. Оказалось, что воришку поймали незадолго до этого при регистрации ДТП.

В МВД по Башкирии рассказали, что машина была угнана возле дома потерпевшего. А незадолго до сообщения об угоне сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего студента одного из колледжей Уфы. Тот находился в состоянии алкогольного опьянения и совершил ДТП.

Выяснилось, что задержанный распивал спиртное со своими друзьями, а, возвращаясь домой, заметил автомобиль и захотел покататься. Заведя автомобиль отверткой, которую молодой человек нашел в бардачке, пьяный студент начал движение, но через 20 минут наехал на одну из припаркованных машин. Пострадавших нет. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело.