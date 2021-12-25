Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в одном из университетов Уфы

В рамках эпидемиологического расследования организовано лабораторное обследование контактных лиц, вне зависимости от иммунного статуса и наличия клинических симптомов. По состоянию на 24.12.2021 проведено обследование 775 человек, в первую очередь обследуются студенты, проживающие в общежитиях.

Пресс-служба Роспотребнадзора РБ