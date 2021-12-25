Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в одном из университетов Уфы

Роспотребнадзор Башкирии сообщил об открытии эпидемиологического расследования в Уфимском государственном авиационном техническом университете из-за множественных случаев заражения коронавирусом. Причем, по сообщению ведомства, болеют как студенты, так и работники образовательного учреждения.

Фото №1 - Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в одном из университетов Уфы

Эпидрасследование позволит установить причины возникновения и распространения коронавируса в учебном заведении. Также имеются случаи заражения среди студентов, которые проживают в общежитии.

В рамках эпидемиологического расследования организовано лабораторное обследование контактных лиц, вне зависимости от иммунного статуса и наличия клинических симптомов. По состоянию на 24.12.2021 проведено обследование 775 человек, в первую очередь обследуются студенты, проживающие в общежитиях.

Пресс-служба Роспотребнадзора РБ

Также во время расследования сотрудники Роспотребнадзора проверят организацию обязательной вакцинации от коронавируса среди сотрудников университета.

По предварительным данным проверки выявлены нарушения, но эпидемиологическое расследование продолжается. Юридическому лицу выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Пресс-служба Роспотребнадзора РБ
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