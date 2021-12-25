Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в одном из университетов Уфы

Роспотребнадзор Башкирии сообщил об открытии эпидемиологического расследования в Уфимском государственном авиационном техническом университете из-за множественных случаев заражения коронавирусом. Причем, по сообщению ведомства, болеют как студенты, так и работники образовательного учреждения.
Эпидрасследование позволит установить причины возникновения и распространения коронавируса в учебном заведении. Также имеются случаи заражения среди студентов, которые проживают в общежитии.
Также во время расследования сотрудники Роспотребнадзора проверят организацию обязательной вакцинации от коронавируса среди сотрудников университета.