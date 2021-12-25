В Уфе ночью загорелся жилой дом, найдено тело мужчины

В Уфе 25 декабря ближе к 4 часам ночи произошел пожар в жилом доме на ул. Таманской, расположенной в Орджоникидзевском районе города. На место прибыли сотрудники пожарной части «Черниковка».

Прибывшие пожарные увидели открытое горение жилого бревенчатого дома размерами 5Х10 метров с одним этажом. Кроме того, горел и пристрой с мансардным этажом. Через час удалось ликвидировать открытое горение.

Во время ликвидации пожара было найдено тело мужчины 1969 года рождения. В причинах пожара разбираются следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.