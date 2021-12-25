В Башкирии сотрудниками Роспотребнадзора проводятся рейды по обязательной вакцинации

В Башкирии сотрудниками Роспотребнадзора проводятся рейды по предприятиям республики, сотрудники которых, согласно указу об обязательной вакцинации, должны были привиться до 18 декабря. К таким организациям относятся промышленные, строительные объекты, образовательные и медицинские учреждения. Касается правило сотрудников социальной, торговой, транспортной сфер, муниципальных, госучреждений.

Рейды проводятся с целью выявить, имеются ли и сколько на предприятиях сегодня непривитых сотрудников, а также были ли они отстранены от работы, как того предписывает установленная норма.

На сегодняшний день Роспотребнадзор завершил 71 проверку. Уровень вакцинации в регионе на уже проверенных предприятиях составил 82-100%. Некоторые организации обеспечили практически полную или полную вакцинацию работников – на 99-100%. В их число вошли индивидуальные предприниматели, занятых сферой торговли, в Стерлитамаке, а также в Дуванском и Чишминском районах.

Высокие показатели отмечаются в четырех салонах красоты в Сибае, филиалах «Почты России» и аптечной сети «Фармленд», расположенных на территории Уфы, а также стерлитамакские ТСЖ «Луч» и ООО «Стандарт».

В Сибае прошло 10 проверок, пока не обнаружено ни одного нарушения, как и в Белебее. 93% привито в АО «Туймазинские городские электросети».

Однако в Белорецке в ходе рейда на одном из предприятий было обнаружено, что здесь не достигнут установленный уровень вакцинации. Юрлицо будет привлечено к ответственности по ч.2 ст. 6.3 КоАП.