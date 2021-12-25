В России за сутки коронавирус выявили у 24 946 граждан

Коронавирусная инфекция по-прежнему выявляется в разных уголках России. За последние сутки было зарегистрировано 24 946 новых случаев заболевания.
По официальным федеральным данным, с начала пандемии на 25 декабря в стране выявили 10 368 299 фактов коронавируса. При этом выписано в общей сложности 9 222 486 пациентов, в том числе 42 107 – за последние сутки.
Но не перестает расти и число погибших от коронавируса. За сутки списки жертв пополнили 981 пациент. Всего в России за период пандемии зарегистрировали 303 250 смертей от Covid-19.