В России за сутки коронавирус выявили у 24 946 граждан

Коронавирусная инфекция по-прежнему выявляется в разных уголках России. За последние сутки было зарегистрировано 24 946 новых случаев заболевания.

По официальным федеральным данным, с начала пандемии на 25 декабря в стране выявили 10 368 299 фактов коронавируса. При этом выписано в общей сложности 9 222 486 пациентов, в том числе 42 107 – за последние сутки.