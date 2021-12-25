В Башкирии коронавирус унес жизни 21 человека за последние сутки

В Башкирии общее число зарегистрированных случаев коронавируса приближается к 120 000. Оперштаб республики сообщил обновленные данные по заболеваемости Covid-19 на территории региона.

По данным на 25 декабря, в республике за сутки было выявлено 379 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество всех зафиксированных с начала пандемии случаев составило 119 941 фактов.

Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 109 090 пациентов, в том числе 411 – за сутки. Также за последние сутки скончался 21 человек, а за весь период болезнь унесла жизни 4 275 пациентов.