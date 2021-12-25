В Уфе впервые откроют каток на набережной Белой протяженностью около километра

В Уфе определились с датой открытия катка на набережной Белой. Планируется, что его откроют 27 декабря в 17:30.

Фото №1 - В Уфе впервые откроют каток на набережной Белой протяженностью около километра

Открытие будет сопровождаться праздными мероприятиями. Открывается каток на этой территории впервые. Расположится пространство для катания на коньках вдоль реки, полностью занимая второй ярус набережной. Протяженность катка составляет около 1 километра, а общая площадь – 12,5 тысяч квадратных метров.

Здесь будет работать теплая раздевался. Также будет организован прокат катков, открыты точки питания. Вход на каток будет бесплатным.

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