В Уфе впервые откроют каток на набережной Белой протяженностью около километра

В Уфе определились с датой открытия катка на набережной Белой. Планируется, что его откроют 27 декабря в 17:30.
Открытие будет сопровождаться праздными мероприятиями. Открывается каток на этой территории впервые. Расположится пространство для катания на коньках вдоль реки, полностью занимая второй ярус набережной. Протяженность катка составляет около 1 километра, а общая площадь – 12,5 тысяч квадратных метров.
Здесь будет работать теплая раздевался. Также будет организован прокат катков, открыты точки питания. Вход на каток будет бесплатным.