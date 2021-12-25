В Уфе впервые откроют каток на набережной Белой протяженностью около километра

В Уфе определились с датой открытия катка на набережной Белой. Планируется, что его откроют 27 декабря в 17:30.

Открытие будет сопровождаться праздными мероприятиями. Открывается каток на этой территории впервые. Расположится пространство для катания на коньках вдоль реки, полностью занимая второй ярус набережной. Протяженность катка составляет около 1 километра, а общая площадь – 12,5 тысяч квадратных метров.