В Уфе водитель сбил 3-летнего ребенка, который переходил дорогу с матерью

В Уфе 24 декабря водитель за рулем иномарки сбил маленького ребенка, который в этот момент переходил дорогу со своей матерью. ДТП зарегистрировано сотрудниками ГИБДД напротив дома №47 на ул. 50 лет СССР.

В Госавтоинспекции по Уфе сообщают, что 32-летний мужчина, находясь за рулем Hyundai Solaris, двигался в сторону ул. Клавдии Абрамовой и совершил наезд на 3-летнего мальчика. Тот в сопровождении матери переходил проезжую часть. В ГИБДД отметили, что, по предварительным данным, мать с ребенком двигались на разрешающий сигнал светофора.