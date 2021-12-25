В Уфе будет построен сквер на месте нынешнего кольца на Центральном рынке

В Уфе вместо существующего автомобильного кольца на площади возле Центрального рынка появится сквер. Ожидается и изменение движения транспорта на пересечении ул. Революционной, ул. Цурюпы и ул. 50-летия Октября.

В «РБК-Уфа» сообщили, что, согласно документам администрации города, движение будет изменено на П-образный перекресток. Сейчас здесь организовано кольцевое движение транспорта.

В середине кольца будет обустроен сквер площадью 4,3 тысячи квадратных метров. Для разделения потоков автомобилей на Пересечении улицы 50-летия Октября и улицы Цурюпы возле Центрального рынка будет создана техническая полоса. Также переустроят трамвайное полотно.

Проект подразумевает также и снос некоторых зданий и сооружений общей площадью свыше 6,1 тысяч квадратных метров. К жилым домам относятся только 512,2 квадратных метров, на которых сегодня проживает 6 человек.