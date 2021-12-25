В Башкирии планируют открыть предприятие с 62 рабочими местами

В Башкирии на территории Татышлинского района планируют открыть завод по производству кирпичей. Это позволит создать 62 новых рабочих места.

Фото №1 - В Башкирии планируют открыть предприятие с 62 рабочими местами

Вопрос открытия производства обсудили администрация Татышлинского района и потенциальный инвестор. По словам гендиректора Корпорации развития РБ Наиля Габбасова, этот проект очень важен по ряду причин.

Во-первых, это результат системной работы нашей команды с бизнес-шерифами. Во-вторых, проект планируется реализовать по бизнес-предложению, созданному проектными менеджерами после консультации с бизнес-шерифом района.

Наиль Габбасов, гендиректор Корпорации развития РБ

По бизнес-предложению инвестпроект обойдется примерно в 180 миллионов рублей. Вскоре этот проект намерены подготовить к презентации на очередном заседании в формате «Инвестчас» в республиканском Правительстве, а также к включению его в Перечень приоритетных инвестиционных проектов.

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