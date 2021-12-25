Гидрометцентр Башкирии предупредил о небольшом снегопаде и метели

В Башкирии 26 и 27 декабря ожидается небольшой снег. Также в отдельных районах синоптики обещают метели.
По данным Башгидрометцентра, 26 декабря в республике ночью выпадет небольшой снег. При этом на юго-востоке региона ночь пройдет без существенных осадков. Днем местами снегопад может быть сильным. Также отдельные районы в этот день окутает метель, прогнозируется гололедица на дорогах. Ветер будет умеренным, но, возможно, разгонится до сильного. Днем ожидается от -5 до -10 градусов, ночью – до -18 градусов, по юго-востоку – до -25 градусов.
В понедельник, 27 декабря, синоптики обещают небольшой снег, который по юго-востоку в ночное время усилится. Ночью в отдельных районах возможна метель. Температура воздуха днем в среднем составит до -18 градусов ночью, на юго-востоке – до -12. Днем будет потеплее: на юго-востоке до -5 градусов, в среднем по республике – до -15 градусов.