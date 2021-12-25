Радий Хабиров посетил Республиканский дом ребёнка

Сегодня Глава Башкортостана посетил Республиканский дом ребёнка. В нем находится около сотни малышей в возрасте до четырех лет.

У многих есть различные патологии, а потому в учреждении проводится комплексная реабилитация, в том числе действует программа отправки детей в зарубежные клиники на лечение. По словам главврача, для терапии необходима специальная лечебная кровать для расслабления мышц, имитирующая состояние невесомости, а также датчики дыхания в изолятор паллиативного отделения. Радий Хабиров поручил проработать этот вопрос в кратчайшие сроки, а также вручил малышам подарки.

Основная миссия нашего учреждения – это оздоровление, реабилитация и передача в семью. Очень много детей уходят в семью. По итогам года 92% детей, пребывающих здесь, уходят в семью.

Рида Кадикова, главный врач Республиканского дома ребенка специализированного
Фото №1 - Радий Хабиров посетил Республиканский дом ребёнка

Радий Хабиров также посетил реконструированный 21-й уфимский лицей, который входит в число лучших школ страны. Учреждение было основано в 1921 году и отмечает вековой юбилей. Прежнее здание находилось в аварийном состоянии. По поручению Главы региона, его  включили в специальную программу. После реконструкции площадь выросла в два раза. Лицей смогут  посещать 750 учеников. Занятия здесь начнутся 17 января 2022 года.

Радий Хабиров посетил учебные классы, столовую, спортивный и актовый залы, а также поручил проработать вопрос создания кабинета школьной стоматологии в рамках республиканского проекта «Взлетай!». Перед уходом Глава региона оставил первый отзыв в книге гостей, пожелав учителям и детям успехов.

Полтора года назад пришли сюда с Ульфатом Мансуровичем, родители очень просили. Мы нашли ресурсы, сделали хорошую школу. Сильная школа, с традициями. С большим удовольствием ее посетил. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

У нас часть детей перейдет в первую смену, вторая семена освободится для внеурочной деятельности. От старого практически ничего не осталось. Это полностью новое здание.

Султан Бадыков, директор лицея №21 г. Уфы
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии