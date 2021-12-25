Радий Хабиров посетил Республиканский дом ребёнка

У многих есть различные патологии, а потому в учреждении проводится комплексная реабилитация, в том числе действует программа отправки детей в зарубежные клиники на лечение. По словам главврача, для терапии необходима специальная лечебная кровать для расслабления мышц, имитирующая состояние невесомости, а также датчики дыхания в изолятор паллиативного отделения. Радий Хабиров поручил проработать этот вопрос в кратчайшие сроки, а также вручил малышам подарки.