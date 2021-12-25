Радий Хабиров посетил Республиканский дом ребёнка

Сегодня Глава Башкортостана посетил Республиканский дом ребёнка. В нем находится около сотни малышей в возрасте до четырех лет.
У многих есть различные патологии, а потому в учреждении проводится комплексная реабилитация, в том числе действует программа отправки детей в зарубежные клиники на лечение. По словам главврача, для терапии необходима специальная лечебная кровать для расслабления мышц, имитирующая состояние невесомости, а также датчики дыхания в изолятор паллиативного отделения. Радий Хабиров поручил проработать этот вопрос в кратчайшие сроки, а также вручил малышам подарки.
Радий Хабиров также посетил реконструированный 21-й уфимский лицей, который входит в число лучших школ страны. Учреждение было основано в 1921 году и отмечает вековой юбилей. Прежнее здание находилось в аварийном состоянии. По поручению Главы региона, его включили в специальную программу. После реконструкции площадь выросла в два раза. Лицей смогут посещать 750 учеников. Занятия здесь начнутся 17 января 2022 года.
Радий Хабиров посетил учебные классы, столовую, спортивный и актовый залы, а также поручил проработать вопрос создания кабинета школьной стоматологии в рамках республиканского проекта «Взлетай!». Перед уходом Глава региона оставил первый отзыв в книге гостей, пожелав учителям и детям успехов.