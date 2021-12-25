Радий Хабиров исполнил мечту ребенка из многодетной семьи

Глава Башкортостана совместно с РЖД исполнил мечту ребенка из многодетной семьи. 15-летний Данил Ларуков – старший из четырех детей. У мальчика аутизм. В ходе всероссийской акции «Елка желаний» он загадал желание побывать в роли машиниста поезда. Сегодня вместе со всей семьей их на железнодорожном вокзале встретил Радий Хабиров. Специально для исполнения этого желания был подготовлен рельсовый автобус «Орлан». После небольшой экскурсии по вагонам Данила посадили в кресло машиниста.

Маршрут был до станции Дема. В процессе поездки настоящие машинисты в общих чертах рассказали о системе управления поездом, об обозначении знаков на пути следования и не только. По итогу поездки Радий Хабиров вручил детям новогодние подарки, в их числе сертификаты от РЖД на поездку для всей семьи на поезде «Орлан» в 2022 году. Данил сможет позаниматься на настоящем тренажере, на котором обучаются будущие машинисты. На память у мальчика также останется фуражка железнодорожного рабочего.