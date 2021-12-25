«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» в домашнем матче

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу на своем льду над «Автомобилистом». Пять шайб увидели зрители в первом периоде, четыре из которых побывали в воротах гостей. Отличились Кадейкин, Башкиров, Гранлунд и Коледов.

Второй игровой отрезок оказался безголевым. В третьем хозяева пропустили еще одну шайбу. Итог встречи – 4:2 в пользу «Салавата». Сразу после сирены на лед полетели мягкие игрушки. Традиционно в последнем домашнем матче года на арене проходит благотворительная акция «Мишкопад». Более двух миллионов удалось собрать за игру на лечение детей.