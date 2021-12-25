Журналистку БСТ, задавшую вопрос Путину, пригласили на хоккей

Корреспонденту башкирской редакции новостей БСТ на пресс-конференции с президентом страны удалось спросить про возможность принять в Уфе чемпионат мира. Владимир Путин ответил, что такие решение принимает Международная федерация, однако отметил, что столица Башкортостана в состоянии провести соревнования такого уровня и похвалил нашу хоккейную команду.

С собой та самая табличка, которую заметил на пресс-конференции президент страны. Та, что переживала за родную команду, впервые на матче. Ранее хоккей журналист башкирской редакции новостей смотрела только в трансляции.

Не только я, но и все мои коллеги смотрят. «Салават Юлаев» заслуживает внимания именно мирового уровня. Гульназ Хайбуллина, корреспондент телеканала БСТ

Вопрос про клуб «Салават Юлаев» Гульназ Хайбуллина задала после основного – о помощи региону из федерального бюджета. В тот момент к экрану прильнул племянник, не просто спортивный фанат, а сам юный хоккеист, защитник команды «Орлан».