В Уфе моржи облились холодной водой при 20-градусном морозе

В День общероссийской акции «Закаленная Россия – сильная страна» состоялось обливание ледяной водой на Солдатском озере в парке Имени Якутова.
На термометре 22 градуса ниже нуля. Но такая погода совершенно не смущает любителей моржевания. На Солдатском озере в парке Якутова ранним утром собралось около 100 уфимских спортсменов, которые готовы облиться ледяной водой. Многие приходят семьями.
Клуб любителей моржевания существует на Солдатском озере уже 53 года. Есть те, кто занимается этим видом спорта более 40 лет. Однако в этом году участники не совершают заплыв, а лишь обливаются ледяной водой.
Всего на Солдатском озере зимним плаванием еженедельно занимается около 700 спортсменов-любителей. И с каждым годом число любителей этого вида спорта в нашей республике растёт.
Моржи убеждены, что такая процедура укрепляет иммунитет человека, дарит заряд бодрости и хорошего настроения. Спортсмены очень хотят скорее, чтобы их вопрос с прорубью был разрешен, и они скорее вернулись к полноценному зимнему плаванию.