В Уфе моржи облились холодной водой при 20-градусном морозе

В День общероссийской акции «Закаленная Россия – сильная страна» состоялось обливание ледяной водой на Солдатском озере в парке Имени Якутова.

На термометре 22 градуса ниже нуля. Но такая погода совершенно не смущает любителей моржевания. На Солдатском озере в парке Якутова ранним утром собралось около 100 уфимских спортсменов, которые готовы облиться ледяной водой. Многие приходят семьями.

Мы занимаемся моржеванием около четырех лет, нас привлекает оздоровление организма. Расиля Койчева

Клуб любителей моржевания существует на Солдатском озере уже 53 года. Есть те, кто занимается этим видом спорта более 40 лет. Однако в этом году участники не совершают заплыв, а лишь обливаются ледяной водой.

К сожалению, на прошлой неделе администрация Советского района вынесла протокол о запрете делать проруб. Пользуясь моментом, хотели бы обратиться, чтобы было найдено компромиссное решение. Пётр Кизько, руководитель Федерации зимнего плавания и закаливания города Уфы

Всего на Солдатском озере зимним плаванием еженедельно занимается около 700 спортсменов-любителей. И с каждым годом число любителей этого вида спорта в нашей республике растёт.

Чтобы не замерзнуть, минуты три-четыре еще могу простоять. Марат Валеев

Сегодня я снимала, но обязательно чуть позже обольюсь. Я в легкой куртке, мне не холодно. Елена Каримова, пресс-атташе Федерации зимнего плавания и закаливания города Уфы