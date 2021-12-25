В Башкирии вручили новогодние подарки одаренным детям

Сегодня в Башкортостане вручили новогодние подарки одаренным детям. Это победители и призеры олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований. Школьники получили подарки от Главы республики и руководителей муниципалитетов. В каждом из районов и городов церемонию провели в праздничном формате.

Этим ребятам по зубам любые вопросы, ведь на елке одни отличники учебы. Среди них Камилла Нурисламова. Ученица 39-й гимназии успешно выступила на этапах Всероссийской олимпиады школьников по русскому, английскому и французскому языкам. Но свое будущее она связывает отнюдь не с филологией.

Александрина Бойкова в этом году не только побеждала на различных олимпиадах, но и завоевывала высоты на творческих соревнованиях. Она стала лучшей и на конкурсе юных пианистов и литературных состязаниях. Как она все успевает – настоящая магия. Поэтому, наверное, и выбрала на праздник костюм волшебницы.

12 ребят получили подарки от главы республики. Кроме того, 61 мешочек в форме тигра – символа следующего года – вручили детям от мэра башкирской столицы.

А вот в Октябрьском районе праздник решили провести в парке Кашкадан. Игровая программа была насыщенной, но короткой. Все-таки на улице 20 градусов мороза.

В Иглинском районе немало успешных спортсменов. И упорные тренировки и выступления на турнирах нисколько не мешают им показывать высокие результаты в учебе.