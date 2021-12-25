В Уфе ребенку с серьезными нарушениями развития нужна помощь

Уфимская семья просит помощи для сына. Маленький Савелий появился на свет с нарушениями. Общение и обучение дается ему в разы тяжелее, чем обычным детям. Мальчику может помочь курс лечения в Москве, но сумма для родителей, которые уже в долгах, неподъёмная.
Безграничная свобода на деле – жёсткие рамки, сковавшие Савелия. Здоровый с виду малыш свою проблему скрывает внутри. Тяжелая беременность Марии закончилась кесаревым, гипоксией ребенка и диагнозом при выписке – поражение центральной нервной системы.
Савелию поставили два диагноза: расстройство артистического спектра и сенсомоторная алалия. Последнее заболевание означает, что ребенок не может понять, что ему говорят и сам не в состоянии выражаться.
К нему приходится подбираться с разных сторон, находить подход. Но за последние четыре года есть прогресс, говорит Мария. Ежедневные занятия и главное курсы реабилитации в Москве дают результат. Савелий научился связывать слова, узнаёт цифры, но сверстников ещё нужно догонять.
И стоить это будет дорого. В следующем году Савелий должен пойти в школу. Но даже писать у него не получается. Помочь, говорит Мария, может московский инклюзивный центр, куда Савелия возили уже не раз. Специалисты подготовили для него индивидуальную программу.
Вот только денег на прохождение программы у семьи уже не осталось.
В эту сумму также входит обследование в центре эпилептологии. Родители Савелия просят помочь сыну пройти курс. Даже небольшая сумма будет означать, что хотя бы минуту драгоценного времени реабилитации вы смогли подарить Савелию.