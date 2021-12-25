В Уфе ребенку с серьезными нарушениями развития нужна помощь

Уфимская семья просит помощи для сына. Маленький Савелий появился на свет с нарушениями. Общение и обучение дается ему в разы тяжелее, чем обычным детям. Мальчику может помочь курс лечения в Москве, но сумма для родителей, которые уже в долгах, неподъёмная.

Безграничная свобода на деле – жёсткие рамки, сковавшие Савелия. Здоровый с виду малыш свою проблему скрывает внутри. Тяжелая беременность Марии закончилась кесаревым, гипоксией ребенка и диагнозом при выписке – поражение центральной нервной системы.

Поражены участки мозга, которые отвечают за развитие и речь. Плюс обнаружили эпилепсию. Мария Жукова

Савелию поставили два диагноза: расстройство артистического спектра и сенсомоторная алалия. Последнее заболевание означает, что ребенок не может понять, что ему говорят и сам не в состоянии выражаться.

К нему приходится подбираться с разных сторон, находить подход. Но за последние четыре года есть прогресс, говорит Мария. Ежедневные занятия и главное курсы реабилитации в Москве дают результат. Савелий научился связывать слова, узнаёт цифры, но сверстников ещё нужно догонять.

И стоить это будет дорого. В следующем году Савелий должен пойти в школу. Но даже писать у него не получается. Помочь, говорит Мария, может московский инклюзивный центр, куда Савелия возили уже не раз. Специалисты подготовили для него индивидуальную программу.

Ему требуется много времени, чтобы получить результаты. Для этого они должны приехать в Москву и посещать его ежедневно. Людмила Семакова, директор инклюзивного центра раннего развития «Я есть» /Москва/

Вот только денег на прохождение программы у семьи уже не осталось.

Требуется почти 2 миллиона. Есть реабилитация, которую мы кое-как оплачиваем сами. Каждая реабилитация обходится в 200-300 тысяч. Мария Жукова