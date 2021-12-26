В Башкирии на двух трассах ограничили движение транспорта

По данным Упрдор «Приуралье», временное ограничение касается участка с 1194 по 1375-й км автодороги (село Восточное). Вышеперечисленным видам транспорта запрещено двигаться с 1194 по 1230 км трассы (от Верхнеяркеево до Старосултанбаево), с 1305-го (Шарипово) по 1331-й (въезд/выезд в город Уфу) км. Также ограничение действует на автодороге Р-240 Западный обход с 0-го (от посёлка Авдон) по 28-й км (Подымалово).