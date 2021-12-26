В Башкирии на двух трассах ограничили движение транспорта

Сегодня, 26 декабря, с семи часов утра ограничено движение для некоторого вида транспорта на двух федеральных трассах.
Из-за сильной метели и непогоды ограничение движения было введено на трассах М-5 и М-7. Ограничение введено для большегрузов, такси и маршрутных автобусов.
По данным Упрдор «Приуралье», временное ограничение касается участка с 1194 по 1375-й км автодороги (село Восточное). Вышеперечисленным видам транспорта запрещено двигаться с 1194 по 1230 км трассы (от Верхнеяркеево до Старосултанбаево), с 1305-го (Шарипово) по 1331-й (въезд/выезд в город Уфу) км. Также ограничение действует на автодороге Р-240 Западный обход с 0-го (от посёлка Авдон) по 28-й км (Подымалово).