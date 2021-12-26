В некоторых районах Башкирии наблюдаются перебои с электричеством

В шести электрических сетях компании «Башкирэнерго» введен особый режим «Снегопад». В Уфимских городских сетях, Центральных, Сибайских, Белебеевских и Нефтекамских произошли многочисленные перехлёсты и обрывы проводов, а также срыв изоляторов. Это привело к перебоям в подаче электроэнергии во многих населенных пунктах.