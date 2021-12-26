В районе Башкирии более 30 автомобилей попали в снежный плен

В Туймазинском районе на трассе М-5 более 30 машин попали в снежный плен. Об этом сообщили представители Госкомитета региона по ЧС.

Из-за снегопада и метели на дороге застряли 33 легковых и грузовых автомобиля. Машины остановились на участке дороги между населенными пунктами Серафимовский и Николаевка.

Из снежного плена машины спасают два КамАЗа с ковшами. Также у АЗС был разбит кэмпинг с обогревом, горячей едой и питьём.

С 07:00 26 декабря участок трассы М-5 ограничен для движения некоторого вида транспорта.