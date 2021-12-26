В Башкирии женщина пыталась согреться, но погибла в огне

Накануне, 25 декабря, в Балтачевском районе произошёл крупный смертельный пожар. Подробности сообщила пресс-служба МЧС региона.
В деревне Начарово огнём охватило одноэтажный дом. Стало известно, что сиделка, которая ухаживала за 87-летней хозяйкой дома, затопила печь. Вечером она пришла навестить пенсионерку вновь, но заметила густой дым.
Сиделка сразу вызвала экстренные службы, которые оперативно потушили пожар. К сожалению, спасти 87-летнюю пенсионерку не успели. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы в электросети.
Фото: МЧС по РБ.