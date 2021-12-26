В Башкирии неизвестные выбросили котёнка на морозе

Жители села Кармаскалы рассказали о жутком происшествии. Неизвестные выбросили котёнка в мешке прямо на морозе.

Очевидец рассказал, что недалеко от супермаркета нашёл большой белый пакет, в котором громко мяукал котёнок. Мешок при этом был плотно завязан – котёнок выбраться сам точно не смог бы.

Житель села забрал малыша с собой и рассказал о случившемся в социальных сетях. Комментаторы отметили, что живодера можно найти по камерам у магазина. Сейчас за жестокое обращение с животными можно получить штраф.