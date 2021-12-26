В Башкирии таксист высадил двух товарищей в буран на трассе

Так, помощь потребовалась водителю на трассе М-5 – его ВАЗ-2112 попал в снежную западню и сломался. Спасатели прибыли на место происшествия и эвакуировали 33-летнего автовладельца.

В этот момент к ним подошли два парня 20 и 27 лет, которые попросили помощи. Оказалось, они ехали на такси из Туймазов домой в Нижнетроицк, однако повздорили с водителем. Мужчина просто высадил парней в буран на трассе. Пассажиры получили обморожение – им потребовалась помощь врачей. Оба парня были пьяны.