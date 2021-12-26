Жительница Башкирии зарезала знакомого и продолжила выпивать

В Салавате произошло вопиющее преступление. Подробности рассказала пресс-служба МВД региона.
В квартире по улице Пархоменко проходило застолье с алкоголем. В один момент между гостями вспыхнула ссора. Один из мужчин начал избивать 33-летнюю собутыльницу. Не выдержав побоев, она схватила нож и ударила им оппонента три раза в грудь.
После нападения женщина просто продолжила выпивать. Врачей пострадавшему вызвала соседка. Подозреваемая была задержана, а мужчина госпитализирован. Оказалось, женщина уже была ранее судима. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.