Жительница Башкирии зарезала знакомого и продолжила выпивать

В квартире по улице Пархоменко проходило застолье с алкоголем. В один момент между гостями вспыхнула ссора. Один из мужчин начал избивать 33-летнюю собутыльницу. Не выдержав побоев, она схватила нож и ударила им оппонента три раза в грудь.