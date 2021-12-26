Многокилометровые пробки и массовые ДТП: на Башкирию обрушилась снежная буря

Непогода застала водителей врасплох. Из-за бурана на дорогах республики растянулись многокилометровые пробки. Перекрыты трассы. В Туймазинском районе в снежный плен попало несколько десятков машин, а в Кармаскалинском на автодороге Уфа-Оренбург столкнулись свыше 20 автомобилей. Есть погибшие и пострадавшие. МЧС подготовили пункты помощи и обогрева. В уфимском аэропорту из-за плохой видимости пришлось задержать рейсы.

Участок трассы усыпан разбитыми и искореженными авто. Более двух десятков машин столкнулись в Кармаскалинском районе. Из-за снегопада ухудшилась видимость, а гололед увеличил тормозной путь. И чаще всего водители замечали затор из разбитых машин слишком поздно.

Не обошлось без жертв. В разбитых автомобилях оказались зажаты люди. Из машин их доставили сотрудники МЧС с помощью спецтехники. К сожалению, есть погибший. Еще пятеро доставлены в 21-ю больницу, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Помощь спасателей потребовалась и водителям в Куюргазинской районе. Из снежного плена сотрудники МЧС вызволили 15 человек, из них двое – дети. Метель и гололед спровоцировали массовое ДТП и в Туймазинском районе. Из-за снежного шторма временно ограничили движение по трассе М7 «Волга». Там пришлось вытаскивать свыше 30 машин. Спасательная операция продлилась практически восемь часов. Сейчас движение на этой дороге уже восстановлено.

Похожая ситуация и в Мелеузовском районе. Там столкнулись два десятка машин. Участником аварии стала и снегоуборочная техника. В неё влетели несколько легковых машин. В республике не на шутку разыгрался буран. Трассы перекрыты практически по всем направлениям. Циклон парализовал не только дороги республики, но и работу уфимского аэропорта. Из-за плохой видимости пришлось задержать рейсы.