В Башкирии поезд «Орлан» перевез 75 тысяч пассажиров

Поезд «Орлан» начал курсировать с апреля этого года. В сентябре маршрут Уфа – Кумертау был продлен до Оренбурга.

За все время им воспользовались 75 тысяч пассажиров. На следующий год ожидаемый трафик должен составить порядка 150 тысяч человек.