В Башкирии поезд «Орлан» перевез 75 тысяч пассажиров

Поезд «Орлан» начал курсировать с апреля этого года. В сентябре маршрут Уфа – Кумертау был продлен до Оренбурга.
За все время им воспользовались 75 тысяч пассажиров. На следующий год ожидаемый трафик должен составить порядка 150 тысяч человек.
По словам руководства Башкортостанской пригородной пассажирской компании, для пассажиров создаются все необходимые условия для комфортной поездки: системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха, мягкие сидения, розетки для подзарядки мобильных устройств, туалетные кабинки и не только. Также в поезде реализуется буккроссинг, всем желающим предоставляются горячие напитки.